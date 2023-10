Wittlich II steht gegen die Sportfreunde Neustadt unter Zugzwang Wittlicherinnen empfangen am Sonntag die Sporfreunde aus Neustadt

Ausgangslage: Der Sieg der Sportfreunde Neustadt über die Ruwertal HSG war die Überraschung des letzten Spieltages! An diesem Wochenende haben die Sportfreunde gleich zwei Spiele zu absolvieren. Am Freitag geht es im Heimspiel gegen den HC Koblenz, am Sonntag reist das Team die Eifel! Dort trifft man auf eine Mannschaft, die nach drei Spielen ohne Punktgewinn Gefahr läuft, den Anschluss ans Mittelfeld zu verlieren. Geschuldet der personellen Situation, die sich übers Training und die Spiele zieht, müssen die Gastgeberinnen mit ihrem Trainer David Juncker jetzt alles daransetzen, die auswärts schwächeren Gäste mit einer Niederlage auf den Nachhauseweg zu schicken.