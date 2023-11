Rheinlandliga Frauen vom 11/12.11.23 Welling verteidigt Tabellenführung gegen Wittlich II

Die Vorzeichen für das Spiel der Wittlicherinnen am Freitagabend in Engers waren nicht gut. Trainer David Juncker musste mit einem personell dezimierten Team bei dem bislang ungeschlagenen Tabellenführer in Welling antreten und unterlag am Ende deutlich. Lange lieferten die Eifelanerinnen den Favoritinnen ein Spiel auf Augenhöhe, in dem Welling von Beginn an führte, mit 4:1 (7.) gut ins Spiel fand, doch Wittlich war beim 5:5 (10.) wieder dran. Die Führung aber wollte dem Juncker Team nicht gelingen. Die erste Auszeit nahm Juncker beim 8:6 (15.), wieder gelang der Ausgleich beim 10:10 (21.) und jetzt war es an den Gastgeberinnen die Auszeit zu nehmen. Vom 13:12 (24.) setzte sich das Gastgeberteam auf 16:12 (28.) deutlicher ab und nahm einen drei Tore-Vorsprung mit in die Kabine. Angetrieben von ihrer stärksten Spielerin Antonia Schmitz, die sich treffsicher vom Punkt zeigte, gelang Welling nach dem Wechsel die Vorentscheidung mit drei Treffern in Folge zum 20:14 (38.). Wittlich stemmte sich gegen die drohende Niederlage, verkürzte letztmals auf drei Tore beim 23:20 (47.), ehe sich die personelle und spielerische Überlegenheit der Gastgeberinnen in den Schlussminuten bemerkbar machte. Tor um Tor zog Welling jetzt davon, kam am Ende zu einem klaren Erfolg.