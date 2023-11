Wittlich mit Heimspielerfolg Nachwuchstalent Mia Plohmann mit dem Treffer in letzter Sekunde

Mit Wittlich und Engers trafen zwei Mannschaften aus dem Mittelfeld der Tabelle aufeinander und es entwickelte sich ein Handball-Krimi, mit dem besseren und glücklicheren Ende für die Gastgeber. Mit dem Schlusspfiff war es die B-Jugendliche Mia Plohmann, die mit ihrem Treffer die Eifelanerinnen jubeln ließ. Hin und her wechselte die Führung in den Anfangsminuten des Spiels, ehe sich die Gastgeberinnen erstmals bim 7:5 (12.) auf zwei Tore absetzten. Die Mannschaft von Trainer David Juncker verteidigte im ersten Spielabschnitt eine knappe ein bis drei Tore Führung über 12:9 (22.) bis zum 14:13 Pausenstand. Wittlich kam besser aus der Kabine, legte auf 16:13 (33.) vor und baute die Führung auf 20:15 (39.) aus. Die Gäste nahmen die Auszeit, doch das Team von David Juncker verteidigte den Vorsprung bis 23:19 (45.), es folgte die Auszeit der Gastgeberinnen. Bis 27:23 (56.) deutete vieles auf den Heimspielerfolg der Eifelanerinnen hin. Es wurde eine hektische Schlussphase mit einigen Zeitstrafen, in der den Gästen 29 Sekunden vor dem Ende der 27:27 Ausgleich gelang. Juncker nahm die Auszeit, die Torfrau aus dem Spiel. Die Gäste kassierten die Zeitstrafe und Wittlich stellte den Block und aus dem Rückraum jagte die jüngste HSG Spielerin den Ball in die Maschen. „Sicherlich ein glücklicher Sieg, aber wir haben lange Zeit deutlich geführt. Heute hat die Mannschaft vernünftig verteidigt, allerdings wieder zu viele Ballverlust gehabt. Der Gegner hat das richtig gut gemacht, doch am Ende gelang uns der entscheidende Treffer“, freute sich Juncker.