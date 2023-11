Rheinlandliga Frauen 25.11.23 Ruwertalerinnen gewinnen Derby in Daun

Am Ende wurde es der erwartete Favoritensieg der Gäste aus dem Ruwertal! Wenig Tore fielen in den ersten Minuten zwischen dem TuS aus Daun und der Ruwertal HSG. So stand es 1:2 nach sieben Minuten, doch dann legten die Gäste ihre Abschlussschwäche ab und zogen über 1:5 (9.) bis 4:9 (16.) davon. Als die Eifelanerinnen auf drei Tore beim 8:11 (22.) verkürzten, nahm Gästetrainer Damian Malmedy die Auszeit und die führte nach drei Toren in Folge zur 8:14 Führung in der 26. Minute. Daun kämpfte sich bis zur Halbzeit auf vier Tore zum 12:16 heran.