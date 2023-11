Rheinlandligen Frauen 18./19.11.23 Ruwertal HSG gehen die Spielerinnen aus

Personell weiter arg gebeutelt musste die Ruwertal HSG ins Spiel gegen die Favoritinnen aus Kastellaun/Simmern. Das Team von Trainer Damian Malmedy musste gegenüber dem letzten Spiel auf Torfrau Luisa Becker aus privaten Gründen und Steffi Frisch verletzungsbedingt verzichten. Von Beginn an bestimmten die Abwehrreihen das Derby zwischen der Ruwertal HSG und den Gästen aus dem Hunsrück. In einer torarmen Begegnung gelang es den Gästen, sich vom 3:3 (13.) auf 3:6 (26.) abzusetzen. Bis zur Pause gelangen den Gastgeberinnen lediglich fünf Treffer und so lag das Team von Trainer Damian Malmedy zur Pause 5:7 zurück. Schockmoment für die Gastgeberinnen, die im Schlussabschnitt der ersten Hälfte Lena Schwall mit Verdacht auf Kreuzbandriß verloren. Die richtigen Worte schien Malmedy in der Pause gefunden zu haben, denn seine Mannschaft kämpft sich jetzt über 9:8 (36.) zur ersten Führung, die die Mannschaft in der Folgezeit bis 11:10 (40.) verteidigte und jetzt nahm Gästetrainer Sasa Puljizovic die Auszeit. Die Begegnung blieb weiter hart umkämpft und der Ausgang zunächst völlig offen. Erst man dem 15:15 (51.) kippte die Begegnung zugunsten der Hunsrückerinnen, die zwei Treffer in Folge erzielten und so Malmedy beim 15:17 (53.) zur Auszeit zwangen. Die Gäste verteidigten ihre zwei Tore Führung bis 17:19 (57.) setzten dann in den Schlussminuten die entscheidenden Treffer! „Wir haben derzeit die Seuche, haben jetzt drei Langzeitverletzte! Wir spielen in der ersten Hälfte ein unfassbar starke Abwehr mit einer guten Ali Krämer im Tor. Auf der Gegenseite überragend Gio Martin-Stoleru, die uns reihenweise klarste Bälle wegfischte. Insgesamt verwerfen wir 25 Bälle aus der Nahwurfzone! Bei uns hat sich Lorena Himmelreich für das Team regelrecht zerrissen und kämpferisch alles gegeben, Lisa Jenetz macht ein gutes Spiel auf Linksaußen und Felicia Holz feiert einen guten Einstand im Seniorenteam. Kein Vorwurf an die Mannschaft, die heute alles versucht hat, doch uns fehlten die Alternativen. Auf diese Leistung können wir aufbauen, es war die stärkste Saisonleistung“, fand Malmedy.