1. Spieltag Rheinlandliga Männer 23/24 Daun startet mit Auswärtssieg in Welling - Hunsrück HSG gewinnt Spitzenspiel gegen Bitburg

Wichtiger Auswärtssieg für die Mannschaft von Dauns Trainer Thorsten Ringer! Den Gästen aus Daun war von Beginn an der Wille anzumerken, das Auftaktspiel in Welling zu gewinne und die ersten Punkte mit auf den Nachhauseweg zu nehmen. So bauten die Dauner schnell ihre Führung über 2:5 (8.) auf 4:9 (14.) aus und behaupteten die fünf Tore Führung bis 9:14 (21.). Welling nutzte in der Folge die Unkonzentriertheiten der Gäste, kam wieder auf 11:14 heran und blieb den Gästen weiter auf den Fersen. Das Spiel ging jetzt hin und her: Daun zog auf 12:17 (28.) davon, brachte einen beruhigenden fünf Tore Vorsprung mit in die Kabine. Welling kam hellwach aus der Kabine, verkürzten erneut auf drei Tore. Daun verwaltete in der Folge seine drei bis vier Tore Führung, zog über 20:24 (45.) dem erhofften Auswärtssieg entgegen. Es blieb das harte Stück Arbeit für das Team von Trainer Thorsten Ringer, doch die Mannschaft brachte am Ende den Auftaktsieg über die Zeit. Auffallendste Akteure bei den Gästen waren Bassi Praeder und Janis Willems, die mehr als zwei Drittel der Tore für das Ringer Team erzielten. „Welling trat ohne Auswechselspieler an, wir mit voller Kapelle. Am Ende steht das Fazit: Hauptsache gewonnen! Doch das hätten wir souveräner machen müssen. Wir wollten gegen die ersatzgeschwächten Gastgeber in einer sehr warmen Halle das Tempo hochhalten, doch das fiel einigen Spielern erkennbar schwer. Konzentriert sind wir gestartet, leisten uns nach der klaren Führung dann drei technische Fehler im Umschaltspiel und hätten eigentlich in der Phase viel deutlicher führen müssen. So blieb Welling im Spiel und hat das richtig gut gemacht. Nie konnten wir uns entscheidend absetzen, da die Gastgeber mit Kai Schäfer das richtig clever anstellten und geduldig und mit viel Körpereinsatz spielten. Unter der guten Leitung von Sigi Niesen und Michael Hemmes war es aber letztlich ein zerfahrenes Spiel, in dem die Gastgeber nach einer durchaus berechtigen roten Karte sogar in Unterzahl spielten. Doch clever zogen sie die Zeitstrafe gegen uns und wir kamen nie richtig weg. Zwar war der Sieg ungefährdet, bei dem wir auch mit dem Harz nicht so gut zurechtkamen. Letztlich auch zu viele technische Fehler bei uns, doch am Ende zählt erstmals der Auftaktsieg“, fand Dauns sportlicher Leiter Markus Willems.