Saisonauftakt in der Rheinlandliga der Männer spannendes Lokalderby zwischen Hunsrück HSG und TV Bitburg wird zur Standortbestimmung - Daun vor schwerem Auftaktspiel in Welling

Prognose: „Mit dem TV Welling haben wir direkt im ersten Saisonspiel einen unangenehm zu spielenden Gegner vor der Brust. Das zeigt nicht allein unsere letzte Vorstellung in Welling, wo wir das Spiel völlig verdient verloren haben. In Welling ist es immer schwer zu bestehen, das hat verschiedene Gründe: zum einen ist es eine sehr enge Halle, es wird mit Harz gespielt und man trifft auf eine Mannschaft, die bis zum Schluss kein Spiel verloren gibt. Den Namen Kai Schäfer muss ich an dieser Stelle eigentlich nicht extra erwähnen. Er ist Dreh- und Angelpunkt in Abwehr und Angriff des Wellinger Spiels. Wir fahren bestimmt nicht chancenlos nach Welling, müssen allerdings direkt von Anfang an wachsam sein. Wenn wir von Beginn an als geschlossene Einheit in Abwehr und Angriff agieren und den Kampf annehmen, sehe ich uns leicht in der Favoriten Rolle. Eine besondere Brisanz hat das Spiel sowieso schon, da mit Mo ja ein Spieler des TV Welling zu uns in die Vulkaneifel gewechselt ist. Das Ziel für die kommende Saison habe ich die Mannschaft definieren lassen.

Wir wollen, wie auch in den letzten Jahren uns bei Siegen wie auch Niederlagen als Mannschaft präsentieren und mit euch zusammen Spaß am Handball haben“, so der Dauner Coach.