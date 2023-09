Zweiter Sieg in Folge für Daun Dauner feiern unerwartet klaren Heimspielerfolg

Unerwartet deutlich setzt sich das Team von Trainer Thorsten Ringer im ersten Heimspiel der Saison gegen die HSG Römerwall durch und feiert mit dem zweiten Sieg den gelungenen Saisoneinstand. Wie die Feuerwehr legte der TuS Daun gegen die HSG Römerwall los, führte schnell mit 4:0 und bauten die Führung bis zur 13. Minute auf 9:4 aus. Über 16:9 (24.) gelang eine deutliche 20:12 Pausenführung. Im Angriff zeigten die Gastgeber eine überzeugende Leistung, nutzten ihre Chancen konsequent und ließen wenig im Deckungsverband gegen eine immer mehr resignierende Gästemannschaft zu. Der Kantersieg der Eifelaner deutete sich gleich nach dem Wechsel an, als die Mannschaft sich beim 24:14 (35.) erstmals mit 10 Toren absetzte und nur die Frage nach der Höhe des Sieges der TuS Spieler offen war. Das Ringer-Team verwaltete jetzt die Führung, feierte am Ende einen klaren und in dieser Höhe nicht erwarteten Heimspielerfolg! „Vom Rumpfteam der Gäste waren wir überrascht, doch trotz einiger Krankheitsfälle lief die HSG auf. Vor dem Spiel habe ich von meinen Jungs gefordert, die Konzentration hochzuhalten und das gelang über weite Strecken des Spiels! Die Abwehr stand gut, bis wir dann den kleinen Hänger hatten, uns aber bis zur Pause wieder fingen. Lange hielten wir auch nach dem Wechsel die Spannung hoch, konnten so allen Spielern Spielanteile geben. Im Mittelblock machten Luca Willems und Dominique Reimer einen sehr guten Job und so bin ich rundum zufrieden mit dem Auftritt, zumal ich weiß, wie schwer das bei so klaren Führungen ist“, resümierte Ringer.