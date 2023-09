schwere Aufgaben für die heimischen Teams Dauner Coach fordert die richtige Einstellung - Hunsrück HSG muss zum Angstgegner nach Koblenz - Bitburg trifft auf Überraschungsteam des 1. Spieltages

Ausgangslage: Nicht gerne erinnert sich Hunsrück Coach Dejan Dobardzijev an den kommenden Gegner. In Koblenz „verspielte“ die Hunsrück HSG am letzten Spieltag der letztjährigen Saison die Chance auf den Meistertitel und musste sich am Ende hinter dem Lokalrivalen aus Kastellaun/Simmern in der Tabelle als Vizemeister einreihen. Nicht nur der Verlust der Meisterschaft wirkte lange im Hunsrück nach. Auch die Tatsache, dass mit Julian Mangold gleich einer der Topscorer der Rheinlandliga dem Dobardzijev Team den Rücken kehrte, um sich neuen Herausforderungen in der RPS Oberliga bei Kastellaun/Simmern zu stellen, wirkte nach. Doch dieses Spiel ist aus den Köpfen der Hunsrücker Jungs raus! Davon ist Trainer Dobardzijev überzeugt: „Wir hatten einfach keinen guten Tag, haben nicht an unserem Limit gespielt, doch jetzt werden wir erneut unser Bestes geben.“ Im Auftaktspiel kam der HC Koblenz zu einem ungefährdeten 30:37 Erfolg in Bendorf, hatte in Jacob Walura (10), Jannik Kröber (9), Matthias Jesse (7) und Lucas Schendera (6) ihre gefährlichsten Angreifer, die zusammen 33 der 37 Koblenzer Treffer markierten.