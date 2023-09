3. Spieltag Rheinlandliga Männer 30.9./1.10.23 ist der Bitburger Traum vom Titel schon ausgeträumt?

War es das schon für den TV Bitburg in Bezug auf die Meisterschaft? Erneut mussten die Eifelaner nur mit einem Rumpfteam antreten, hatten lediglich einen Auswechselspieler und liefen ab dem 2:1 dem Vorsprung der Gastgeber hinterher, die sich zwischenzeitlich sogar auf 9:5 (13.) absetzten, doch bis zur Pause kämpfte sich das Team von Trainer Sigi Garbe wieder zum Ausgleich. Bis 14:14 blieb es nach dem Wechsel ein offenes Spiel, doch dann gelangen den Gastgebern drei Treffer in Folge zum 17:14 (37.), die ihre Führung sogar auf vier Tore zum 19:15 ausbauten, ehe Bitburgs Coach Garbe die Auszeit (40.) nahm. Doch es tat sich nicht viel im Spiel der Eifelaner, die weiter dem Vorsprung der Wellinger hinterher hechelten! Doch näher als drei Tore kamen die Gäste nicht mehr an den Gastgeber heran, der sich am Ende verdient gegen die Gäste aus der Eifel durchsetzte und den Meisterschafsträumen des Garbe-Teams vorerst einen dicken Strich durch die Rechnung machte. Doch noch gibt Bitburgs Trainer Sigi Garbe die Hoffnung nicht auf: „Letztes Jahr haben wir ein ähnliches Spiel in Daun gehabt und uns dann gefangen. Uns war klar, dass wir derzeit auswärts nicht aus verschiedenen Gründen nicht in Bestbesetzung auflaufen werden. Doch wir stecken den Kopf nicht in den Sand. Heute fanden wir nie in unser Spiel, waren im Angriff viel zu langsam auf den Beinen, immer fehlte der nötige und entscheidende Schritt! Welling war ebenfalls ersatzgeschwächt! Wir arbeiten diese Niederlage mit der Mannschaft auf und müssen sehen, wie sich das Ganze weiterentwickelt“, meint Garbe.