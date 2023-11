Daun und Hunsrück HSG für das anstehende Spitzenspiel gut aufgestellt Favoritensiege für Daun und die Hunsrück HSG

„Ein gutes Spiel meiner Mannschaft unter der souveränen Leitung von Sigi Niesen und „Hemmi“ Hemmes. Wir hatten in den Anfangsminuten einige Probleme, um ins Spiel zu finden, doch dann ist der Knoten geplatzt. Auf alles, was die Gäste versuchten, hatten wir eine Antwort. Ober 6:0, 5:1, dem siebten Feldspieler oder der Manndeckung, wir fanden die richtigen Lösungen. Positiv das Mitwirken des Wiedergenesenen Dominik Reimer im Deckungsverband, der verständlicherweise in den Anfangsminuten etwas brauchte, um wieder zu seiner gewohnten Leistung zu finden. Im Angriff trafen wir gute Entscheidungen, hatten in Matthis Otto in der Abwehr einen großen Rückhalt und heute bekamen alle ihre Spielanteile. Als die Begegnung entschieden war, konnte ich Dominik Reimer und auch Jannis Willems Ruhepausen geben. Jetzt freuen wir uns auf das Spiel am kommenden Sonntag“, sagte Tus Coach Thorsten Ringer.