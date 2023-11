Handball-Highlight Das sagen die Trainer zum Spitzenspiel: Tabellenführer Hunsrück HSG erwartet Verfolger TuS Daun

„Der TuS 05 Daun wäre nicht der TuS 05 Daun, wenn wir nicht alles geben würden, um etwas positives mitzunehmen. Hier spreche ich in erster Linie nicht über einen Sieg, sondern eher über ein gutes Spiel. Wenn alle aus der Mannschaft bereit sind an ihre Grenzen zu gehen, dann können wir wahrscheinlich das Spiel lange offenhalten. Das Gute ist, das wir in Kleinich nichts zu verlieren haben und ganz ohne Druck diese Partie in Angriff nehmen. Stimmt also die kämpferische Einstellung von der ersten bis zur letzten Minute auf unserer Seite, kann es ein gutes Handballspiel werden. Auch wenn die HSG aufgrund des Heimspiels der klare Favorit ist, hoffen wir auf eine spannende Partie und würden uns freuen, den ein oder anderen Zuschauer aus Daun in der Hirtenfeldhalle begrüßen zu dürfen. Lasst uns gemeinsam zeigen, was wir draufhaben!“, gibt sich der Gästetrainer kämpferisch.