Handball Oberliga Frauen Berichte 14./15.9.24 Dauerinnen gewinnen wichtiges Heimspiel

Von Beginn an sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Wehrbüschhalle eine völlig ausgeglichen geführte Begegnung, in der die Kurstädterinnen von Beginn an die Nase knapp vorne hatten und bei dem letztlich Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden sollten. Vom 0:1 verteidigten die Gäste zunächst ihre Führung bis zum 5:6 (13.), ehe die Eifelanerinnen mit drei Toren in Folge auf dem Weg schienen, das Spiel in den Griff zu bekommen. Doch nach dem 8:6 (17.) drehte die Gäste nach ihrer Auszeit das Spiel erneut mit ebenfalls drei Treffern in Folge, führten 8:9 (22.) und brachten jetzt die ein Tore Führung in die Pause. Auch nach dem Wechsel blieb es eng! Und es blieb der gleiche Verlauf wie in der ersten Hälfte: die Gäste legten den Treffer vor, Daun glich postwendend aus. Bis 17:18 (41.) führten die Gäste, doch dann nutzte Daun nach dem gehaltenen Siebenmeter von Sarah Sonnen die Chance, sich erstmals im zweiten Spielabschnitt beim 19:18 (44.) in Führung zu bringen. Nach dem erneuten Ausgleich der Gäste war es die Zeitstrafe gegen Daun, die Bad Ems nutzte, um wieder mit einem Tor vorzulegen. Jetzt war es an Dauns Trainergespann Illigen/Neis die Auszeit zu nehmen (48.). Die spannenden Schlussminuten waren eingeläutet, in denen Daun nach dem 20:21 (51.) mit vier Treffern in Folge für die Vorentscheidung zum 24:21 (56.) gesorgt zu haben schien. Doch die Gäste stemmten sich gegen die drohende Niederlage, kämpften sich nochmals auf ein Tor zum 24:23 (58.) heran, doch dann machte Neuzugang Katharina Schick mit ihrem Treffer den Sack für die TuS Spielerinnen endgültig zu!