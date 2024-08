Handball Oberliga Männer 1. Spieltag Heimspiele für Aufsteiger HSG Wittlich und Meister HSG Hunsrück - Daun, Kastellaun/Simmern II und Bitburg müssen auswärts ran

Mit zwei deutlichen Siegen konnte sich der TuS Daun in der vergangenen Saison gegen den HSV Rhein-Nette durchsetzen, doch die Karten für diese Saison sind neu gemischt. „Zum Saisonauftakt treten wir bei der HSV Rhein Nette an und dort erwartet uns, mit einem verkleinerten Kader, sicher ein schweres Spiel, zumal unsere Vorbereitung nicht zufriedenstellend verlaufen ist. Krankheits- und Berufsbedingt, aber vor allem wegen vieler Urlaube in der Ferienzeit, war es so gut wie nie möglich, die komplette Mannschaft gleichzeitig im Training zu haben. Auch wenn die Trainingseinheiten an sich dann gut und intensiv waren, fehlt uns sicher noch der Feinschliff im Zusammenspiel, den wir uns in der Anfangsphase der Saison holen müssen. Luca Willems fehlte zuletzt krankheitsbedingt und sein Mitwirken im Auftaktspiel ist fraglich. Bei Redaktionsschluss stand noch nicht fest, ob es darüber hinaus Ausfälle geben wird. Ich erwarte ein typisches erstes Saisonspiel, in dem sich erst mal beide Mannschaften finden müssen und in dem sicher noch nicht alles funktionieren wird. Nachdem klar war, dass wir nach langer Zeit wieder in eigener Halle Harz verwenden dürfen und entsprechend damit trainiert haben, treffen wir mit dem HSV Rhein Nette aber auf einen Gegner, bei dem weiterhin Harzverbot besteht. Wir werden uns also wieder etwas umgewöhnen müssen. Da sich viele Spieler aus beiden Mannschaften seit Jahren kennen, glaube ich, dass es ein relativ ausgeglichenes Spiel geben wird und am Ende die Mannschaft gewinnt, der weniger technische Fehler unterlaufen“, glaubt der Dauner Co-Trainer Pat Brümmer