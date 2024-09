Handball Oberliga Männer 2. Spieltag routinierte Bitburger Mannschaft prüft den letztjährigen Meister aus dem Hunsrück - Daun trifft auf die im Umbruch befindliche Bad Emser Truppe - wer fährt die ersten Punkte ein? Kastellaun/Simmern II oder Bendorf? - Wittlich vor schwerem Auswärtsspiel in Welling

Haarscharf schrammten die Hunsrücker am vergangenen Wochenende an der Überraschung bei den heimstarken Bad Emsern vorbei, hatten nach dem Spielverlauf sicher einen Punkt verdient. Jetzt stellt sich mit der TS Bendorf eine Mannschaft im Hunsrück vor, die wie die Gastgeber denkbar knapp ihr Auftaktspiel gegen den TV Welling verloren. Nach eigener Einschätzung geht der Gast in eine schwere Saison. Und das nicht nur weil es mit einem Minuspunkt aufgrund des Schiedsrichter-Untersolls aus der vergangenen Saison losgeht. Viele etablierte Spieler stehen aus privaten Gründen weniger, oder gar nicht mehr zur Verfügung. Mit Christoph Schröder kommt aus Horchheim/Lahnstein einen erfahrener Kreisläufer ins Falken-Dress! Auf der Torhüterposition gibt es einen kompletten Neustart, nachdem das Torwart-Trio Abel, Hemmerle und Jansen nicht mehr zur Verfügung steht. Neben dem in der letzten Saison so lange verletzten Dominik Knoll wird Louis Mischker, der von der HSG Kastellaun-Simmern zur Turnerschaft gewechselt ist, spielen. Einige weitere A-Jugendliche werden ebenfalls behutsam im Laufe der Saison in das Team integriert, um so den mittelfristigen Generationswechsel einzuläuten. Eine solide Saisonvorbereitung war für die Truppe von Gästetrainer Lucas Litzmann nur schwer möglich. Doch am Wochenende könnten beide Teams davon profitieren, dass Alternativen aus den eigenen Vereinsmannschaften zur Verfügung stehen. So spielt die 1. Mannschaft der HSG bereits am Freitag und so bleibt abzuwarten, wer am Samstag in Kastellaun aufläuft. „Der Gegner sieht sich im Abstiegskampf und das trifft auch auf uns zu! Wir freuen uns zunächst auf das Wiedersehen mit unserem ehemaligen Torwart Louis, der Erfahrungen in Bendorf sammeln will. Aus meiner Sicht ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem sicher beide Teams punkten wollen und müssen! Ich hoffe, dass wir mit voller Kapelle auflaufen können und müssen routinierter auftreten, als dies in den ersten 30 Minuten des Auftaktspiels der Fall war. Natürlich wollen wir nichts unversucht lassen, die ersten Punkte einzufahren“, gibt sich HSG Coach Max Wetstein kämpferisch.