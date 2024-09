Handball Oberliga Männer 21./22.9.24 Bitburg in Andernach gefordert - Wetstein Team erwartet verlustpunktfreie Dauner - setzt Wittlich die Serie in Bendorf fort? - HSG Team von Trainer Florin Nicolae trifft auf Reserve von Mülheim-Urmitz

Mit zwei Niederlagen in Folge rangiert der HSV Rhein-Nette auf dem vorletzten Tabellenplatz und steht vor heimischer Kulisse bereits unter Zugzwang. Zugute könnte den Gastgebern die personelle Situation der Bitburger kommen, die auswärts bei weitem nicht so gut aufgestellt sind, wie vor heimischer Kulisse. Bitburg musste sich nach dem Auftakterfolg beim derzeit Tabellenletzten in Weibern, der mit 22:24 knapp ausfiel, im ersten Heimspiel dem letztjährigen Meister HSG Hunsrück geschlagen geben. „Den drittletzten aus dem letzten Jahr kann ich derzeit noch nicht richtig einschätzen. Auf jeden Fall haben sie sich mit Kevin Scholl verstärkt, der 24 Tore in zwei Spielen erzielte und auf den wir ein Hauptaugenmerk legen müssen. Doch noch wichtiger wird sein, dass wir auf uns schauen, dürfen vorne weniger Fehler machen und ruhiger und strukturierter spielen. So bekommen wir weniger Tore über den Gegenstoß, da uns hier noch die Luft fehlt. Steht unsere Abwehr so wie in den ersten beiden Spielen, sollten wir nicht chancenlos sein. Fehlen werden bei uns Matthias Hertz, Alex Sonnen und Flo Enders“, verrät Bitburgs Trainer Kai Kinzig.