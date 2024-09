Handball Oberliga Männer 22.9.24 Bitburg auch mit Rumpfteam in Andernach erfolgreich - Kastellaun/Simmern II und Daun leistungsgerecht Remis

Es sollte ein hartes Stück Arbeit für den Aufsteiger aus Wittlich werden, der so furios in die Saison gestartet ist. Die Mannschaft von Trainer Nico Weber, die ohne ihren Topscorer Kai Lißmann auskommen musste, traf in Bendorf auf einen hochmotivierten und gut auf die Eifelaner eingestellte Mannschaft, die bis in die Schlussminuten den Gästen aus der Eifel alles abverlangte. So musste Nico Weber selbst wieder die Handballschuhe schnüren und mitspielen. Von Beginn an wurde es ein absolut ausgeglichen geführtes Spiel, bei dem die Gastgeber bis zum 6:4 (9.) besser aus den Startlöchern kamen, ehe die Eifelaner mit drei Toren in Folge das Spiel beim 6:7 (11.) besser in den Griff bekam und jetzt bis zum 13:14 (23.) immer die Nase knapp vorne hatte. Doch bis zur Pause drehten die Bendorfer unter dem Jubel ihrer vielen Fans das Spiel beim 16:15. Es blieb nach dem Wiederanpfiff das weiterhin spannende und hart umkämpfte Spiel, bei dem Führungen wieder hin und her wechselten, sich aber kein Team mit mehr als einem Treffer absetzte. Das gelang erstmals Wittlich beim 21:23 (44.), Bendorf blieb dran, doch Wittlich ließ den Ausgleich nicht mehr zu. Über 26:30 schien die Mannschaft jetzt auf dem Weg zum dritten Sieg seit dem Saisonstart, doch Bendorf bewies sein Kämpferherz, war beim 30:32 (55.) wieder in Schlagdistanz und jetzt nahm Weber die Auszeit. Nachwuchsmann Felix Molecki gelang dann der wichtige Treffer zum 30:33 (57.) und damit war die Begegnung immer noch nicht entschieden. 27 Sekunden vor dem Ende gelang Bendorf der Anschlusstreffer zum 33:34, doch diese Führung brachte das Weber-Team über die Zeit.