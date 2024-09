Handball Oberliga Männer 28./29.9.24 Heimspiele für Bitburg, Daun und Wittlich - Auswärtsspiele für die Hunsrück Vereine: HSG Kastellaun/Simmern II muss nach Koblenz - und Hunsrück HSG nach Welling

Personell arg gebeutelt mussten die Dauner ihr Spiel in Kastellaun bestreiten und kamen letztlich doch noch zu einem Punktgewinn! Jetzt erwartet die Mannschaft von Trainer Thorsten Ringer in heimischer Halle den Gast aus Bendorf, der zwei denkbar knappe Niederlage zu verkraften hatte und sicherlich besser in der Tabelle stehen könnte als derzeit auf Platz 7. Die Gäste scheinen die Mannschaft der knappen Spielausgänge zu sein, denn auch der einzige Sieg der Mannschaft fiel beim 34:35 Auswärtserfolg in Kastellaun denkbar knapp aus. Daher sollte Daun von Beginn an darauf bedacht sein, sich eine deutliche Führung zu erarbeiten, um am Ende nicht den Handball-Krimi erleben zu müssen. „Rückblickend auf die ersten drei Saisonspiele können wir doch von einem guten Start sprechen, auch wenn dies sicherlich nicht selbstverständlich war. Der kleine Kader der 1. Mannschaft zeigt schon zu Beginn der Saison, dass Ralf Otto (Trainer der 2. Mannschaft) und ich in der Vorbereitung doch die richtigen Entscheidungen getroffen haben. So haben wir doch recht viele Einheiten mit beiden Mannschaften zusammengelegt und so beide Mannschaften näher zusammengebracht. Das zeigt auch das Ergebnis der letzten Woche in Kastellaun, wo gleich 5 Spieler der 2. Mannschaft mit an Bord waren und ihre Sache sehr gut gemacht haben. Es fehlte nicht viel und wir hätten beide Punkte aus dem Hunsrück mit in die Vulkaneifel genommen. Diese Woche sieht es gut aus, aber die Woche ist ja noch lang. So werden wir auch wieder den ein oder andern Spieler der 2. Mannschaft mit an Bord haben. Von der Papierform her sind wir in der Favoritenrolle. Aber es wird ein schweres Heimspiel gegen einen Gegner, gegen den wir uns immer schwergetan haben, die Mannschaft liegt uns einfach nicht. Aber es ist auch kein Angstgegner! Das Gesicht der TS Bendorf hat sich auch stark verändert, aber es stehen immer noch einige erfahrene Spieler auf dem Platz, allen voran Dustin Keip und Tom Ramb. Trainer Lucas Litzmann macht seine Sache gut. Er hat an den Wochenenden mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie ich. So stand er auch am vorletzten Wochenende in Kastellaun aufgrund der dünnen Personaldecke wieder auf dem Platz. Die TS Bendorf steht mit 2 Niederlagen und einem Sieg auf Platz 7 der Tabelle. Allerdings hätten sie mit etwas Spielglück auch bei drei Siegen und 6:0 Punkten stehen können. Das zeigen die Ergebnisse und bei den beiden Niederlagen haben sie nur mit einem Tor verloren. Das wird sicher kein leichtes Spiel, auch vom Kopf her. Wir müssen uns gegenüber dem Spiel am vergangenen Wochenende in Kastellaun vor allem in der Abwehr deutlich steigern. Im Angriff und von der Bank haben wir genügend Möglichkeiten, um dem Gegner das Leben schwer zu machen, aber wir müssen unser Spiel konsequent durchziehen. Ohne den Gegner zu unterschätzen, müssen wir voll bei der Sache bleiben, aber gewinnen werden wir nur, wenn wir von Anfang an konzentriert und wach sind“, fordert Dauns Coach Thorsten Ringer.