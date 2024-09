Handball Oberliga Männer 28.9.24 Bitburg mit klarem Heimspielerfolg gegen Bad Ems

Souveräner Heimspielerfolg des TV Bitburg! Personell wesentlich besser als zuletzt war der TV Bitburg am Samstagnachmittag gegen den TV Bad Ems, gegen den es auch ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Bitburger Keeper Dennis Schwerdt gab. Schnell setzte sich das Team aus der Eifel auf 6:3 (7.) ab, zwang die Gäste beim deutlichen 9:4 (15.) zur ersten Auszeit. Mit vier Toren in Folge bauten die Eifelaner dann ihre Führung vom 9:6 (18.) auf 13:6 (22.) aus, verteidigten jetzt diese 7 Tore Führung über 17:10 (26.) bis zum Pausenstand von 19:13. Wenig lief in den Anfangsminuten nach dem Wechsel bei den Gastgeber, Tor um Tor kam die Kurstädter heran und waren nach vier Toren in Folge beim 19:17 (35.) wieder im Spiel. Erst nach dem 20:18 (35.) beruhigten die Treffer von Jan Lauer und Alex Kuhfeld die Nerven von TVB Coach Kai Kinzig. Seine Mannschaft verteidigte über 22:18 (36.) bis 27:23 (46.) jetzt die vier Tore Führung, zogen dann spielentscheidend auf 31:24 (52.) davon. Am Ende feierte das Kinzig Team einen verdienten Heimspielerfolg!