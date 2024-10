Handball Oberliga Männer 5./6. Oktober 2024 Spitzenspiel im Hunsrück: Meister HSG Hunsrück erwartet den „Geheimfavoriten“ aus Wittlich

Spitzenspiel im Hunsrück! Das Team von Trainer Florin Nicolae erwartet den furios in die Saison gestarteten Gast aus der Eifel, der nach vier Siegen in Folge gemeinsam mit den Gastgebern an der Tabellenspitze „thront“. Das die Mannschaft auch ohne ihren Topscoorer Kai Lißmann ihre Spiele gewinnen kann, bewies das Team in den letzten beiden Spielen, in denen die Eifelaner bewiesen, wie qualitativ stark die Mannschaft in der Breite aufgestellt ist.