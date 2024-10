Handball Oberliga Männer 6.10.24 Handball Oberliga Männer 6.10.24

„Mal wieder nix gegen Bitburg! Zunächst hatten wir einige Probleme in der Abwehr, um Jan Lauer bei den Gästen in den Griff zu bekommen. Bitburg spielte seine Angriffe mit Geduld, doch letztlich sind wir mit 22 freien Chancen am guten Bitburger Keeper Legenhausen gescheitert. Einige Bälle haben wir auch einfach daneben geworfen. So ist es schwer gegen eine so routinierte Mannschaft zu gewinnen. Stolz können wir dennoch sein, uns so viele freie Chancen erarbeitet zu haben. Bitburg spielte im Angriff sehr diszipliniert und ihre Erfahrung aus. Leider verletzte sich bei uns Mittelmann Sebastian Kraft kurz vor der Pause und so musste ich durchspielen. Laufend haben wir sonst gewechselt und versucht weiter Tempo zu machen“, sagte HSG Spielertrainer Max Wetstein.