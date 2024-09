1. Spieltag Handball Oberliga Männer Wittlich mit fulminantem Auftaktsieg über Handball Mülheim-Urmitz II, Daun ersatzgeschwächt mit Auswärtssieg in Andernach

Das war ein hart erkämpfter Auftaktsieg für die Hunsrück HSG! Bis in die Schlussminuten war das Spiel in Sohren offen. Die Abwehrreihen bestimmten das Spiel, indem aber die Gastgeber beste Chancen nicht verwerteten und so entwickelte sich eine torarme Begegnung, in der die Hunsrücker mit ihrem neuen Trainer Florin Nicolae bis zum 4:1 (15.) die Nase vorne hatten. Doch die Begegnung wurde hektischer und so glichen die Gäste beim 5:5 (21.) erstmals aus, hielten das Spiel bis zur Pause (9:8) völlig offen. Das Kopf an Kopf Rennen setzte sich auch nach dem Wechsel fort, Tore blieben Mangelware und so steuerte die Begegnung über 15:15 (45.) einer spannenden Schlussphase entgegen. Dabei legten die Hunsrücker ständig den Treffer vor, postwendend glich Koblenz aus. Über 18:18 (51.) blieb der Spielausgang völlig offen. Als den Gastgebern beim 21:19 (54.) die erste zwei Tore Führung gelang, nahmen die Gäste die Auszeit.