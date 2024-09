Handball Oberliga Männer Berichte 14./15.9.24 Wittlich mischt die Liga auf, zweiter Sieg des Aufsteigers - Hunsrück HSG entscheidet wichtiges Spiel in Bitburg in den letzten Minuten - Daun dreht Spiel ab Mitte der ersten Hälfte

„Die Nervosität war uns im ersten Heimspiel deutlich anzumerken, zumal bei uns mit Mathis Otto und Luca Willems zwei wichtige Spieler krankheitsbedingt fehlten. Der Gast stellte eine junge Truppe im Rückraum, die gleich ihren ersten Angriff mit einem Kempa abschlossen. Wir waren einfach nicht im Spiel drin und fanden erst nach der Auszeit und einigen guten Paraden von Maurice Rode im Tor zu unserem Spiel. Wichtig war in dieser Phase, dass Maurice wichtige Bälle parierte, sonst hätte das Spiel früh einen anderen Verlauf genommen. Allerdings gingen wir in der Abwehr zu ungestüm ans Werk und früh war Ruslan Podriezov mit der zweiten Zeitstrafe belastet. Doch wir spielten in der Folge clever und routiniert unsere Chancen raus und den Gästen merkte man jetzt an, dass sie Probleme mit dem Harz hatten. So summierten sich die technischen Fehler bei den Gästen. Nach dem Wechsel versuchten es die Kurstädter mit der Manndeckung gegen Jannis Willems, das nutzten die erfahrenen Spieler bei uns mit Timo Löw, Bassi Praeder und Pat Brümmer, fanden die Lücken und so kam das klare Ergebnis zustande. Am Ende ein souveräner Sieg für uns. Heute hat sich Bad Ems sicher schlechter verkauft als die Mannschaft tatsächlich ist. Wenn die Mannschaft etwas mehr Erfahrung bekommt, ist mit ihr zu rechnen“, meint Dauns sportlicher Leiter Markus Willems.

Rode und Mayer – Tran (3), Binder, J. Willems (8/4), Brümmer (4), Praeder (6), Löw (5), Podriezov (6), Battel Gatzke, Meckelburg

TV Welling - HSG Wittlich 32:38 (14:20)

Die HSG Wittlich mischt weiter die Liga auf und bleibt auch im zweiten Saisonspiel verlustpunktfrei! Guter Start für den Aufsteiger im ersten Auswärtsspiel der Saison. In Welling legte das Team von Trainer Nico Weber los wie die Feuerwehr, führte in der 3. Minute schon 0:3, ehe Wellings Spielertrainer Kai Schäfer den ersten Treffer für seine Jungs erzielen konnte. Die drei Tore Führung der Eifelaner hielt über 4:7 (9.), ehe sich das Weber-Team auf fünf Tore zum 4:10 (14.) absetzte und damit für das erste Ausrufezeichen in der Begegnung sorgte und für die erste Auszeit! In der Restspielzeit der ersten Hälfte verteidigten die Gäste geschickt ihre klare Führung und gingen über 9:15 (22.) und 13:18 (29.) verdient mit der klaren 14:20 Führung in die Pause.