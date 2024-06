Handball Oberliga Männer Saisonvorbereitung Oberliga Aufsteiger HSG Wittlich in die Saisonvorbereitung gestartet

„Unsere Vorbereitung läuft seit Mitte Mai, wir hatten auch schon am vergangenen Wochenende unser erstes Trainingslager in heimischer Halle, was wir mit einem Trainingsspiel gegen unsere A-Jugend beendet haben. Vom 24. Bis 30. Juni haben die Jungs frei, da ich im Urlaub bin“, verrät Weber. Weiter geht es dann mit den üblichen drei Trainingseinheiten und alle zwei Wochen Dienstags eine Spinning-Einheit beim Sponsor Physiofit Engel in Wittlich sowie mit Testspielen am Samstag, 20.07. um 13:30 in der Halle der Berufsbildenden Schule in Wittlich gegen den HSV Merzig - Hilbringen, am Samstag, 27.07. um 16:00 in Merzig dann das Rückspiel und am Wochenende 10. /11.08. findet ein weiteres Trainingslager in Wittlich statt, bei dem die Mannschaft sonntags gegen den TUS Königsdorf aus Frechen (OL Mittelrhein) spielen wird. Weitere Testspiele werden im August (geplant Donnerstag, 22.08. um 20:30 Uhr zu Hause gegen den HC Standard aus Luxemburg stattfinden. „Und sicherlich kommen auch noch Spiele gegen alte Ligakonkurrenten aus der Verbandsliga dazu. Dabei haben viele Teams noch nicht mit der Saisonvorbereitung angefangen und brauchen daher noch Zeit zum Planen“, verrät Weber. Nico Weber selbst will mehr von der Seite aus das Coaching übernehmen, zumal Kai Lißmann als erfahrener Spieler seine Rolle auf dem Spielfeld übernehmen kann. Allerdings behält er sich vor, in kritischen Spielsituationen doch noch mal aufs Feld zu laufen und ins Geschehen einzugreifen.