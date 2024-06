Handball Oberliga Männer Saisonvorbereitung Dauns Trainer Thorsten Ringer geht als Trainer in seine dritte Saison

Einige Testspiele sind bereits koordiniert: am Samstag, 13.07. um 14 Uhr in der Wehrbüschhalle gegen Grün Weiß Mendig, am Samstag, 10.08. um 18 Uhr - bei unserem Saison Opening (2. Herren spielen um 14 Uhr, Damen um 16 Uhr und evtl. noch 2 Jugendmannschaften am Vormittag) - spielen wir in Daun gegen die Mannschaft von Werner Klöckner, Chev Diekirch. Desweitern sind noch zwei Spiele gegen Mertesdorf geplant, weitere Testspiele sollen folgen.