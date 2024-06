Handball Oberliga Männer Saisonvorberichte ehemaliger rumänischer Nationalspieler neuer Trainer des Oberligisten HSG Hunsrück

„Noch vor Beendigung der Relegationsspiele habe ich damit begonnen, die Saisonvorbereitung zu planen. Anfang Juni haben wir dann mit dem dreimal wöchentlichen Training begonnen und zusätzlich noch im Fitnessstudio gearbeitet. Den Zeitraum haben wir bewusst so gewählt, weil wir wissen, dass bedingt durch die Urlaubszeit nicht immer alle Spieler dabei sein können. So wollen wir über die komplette Sommerferienzeit durchtrainieren, haben bereits einige Testspiele fix und werden immer an diesen Spieltagen auch einen Trainingstag einlegen“, verrät der neue HSG Coach. So spielt die Mannschaft am Samstag, 6.7. um 17 Uhr gegen den RPS Oberligisten HSG Kastellaun/Simmern, am Wochenende 13.7 um 16 Uhr den Saarbrücken und am 14.7. um 17 Uhr gegen TuS Brotdorf. Am 4.8. geht es dann um 17 Uhr gegen den TUS Kirn. Alle Spiele werden in der Hirtenfeldhalle in Kleinich ausgetragen. Auswärts geht es am 10.8. dann zu Sankt Ingbert und am 22.8. zum Turnier nach Brotdorf. Am 31.8. endet dann mit dem Rückspiel in Saarbrücken die Testspielphase, ehe der Saisonauftakt am Samstag, 7.9. in der Hirtenfeldhalle gegen den HC Koblenz winkt.