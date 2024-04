Handball Relegation RPS Regionalliga Männer HSG Hunsrück erwartet im ersten Relegationsspiel den Pfalzligameister aus Dudenhofen/Schifferstadt

Der Rheinlandmeister, HSG Hunsrück erwartet zum ersten Relegationsspiel das Team der HSG Dudenhofen/Schifferstadt und da kommt gleich eine richtige Aufgabe auf das Team des scheidenden Trainers Dejan Dobardzijev zu. Mit einem überragenden Tobias Weinerth zwischen den Pfosten ist der Qualität des Kaders der „Kobras“ aus der Pfalz mit Spielern wie Denis Markert, Arik Weber, Fabian Ruß, Tim Doppler und den Neuzugängen Florian Rech und Jan Zentgraf erwähnenswert, die auf jahrelange Drittliga- und Oberligaerfahrung setzen können. Und so lief die Saison der Gäste optimal: mit 44:0 Punkten und einem überragenden Torverhältnis von 862:597 gewann das Team souverän den Titel in der Pfalzliga und lag am Ende 11 Punkte vor dem Tabellenzweiten und Vizemeister TSV Speyer! Vor allem die erzielten Tore der Gäste zeigen, wo die Mannschaft ihre Gefährlichkeit hat, und hier gilt es, den Hebel anzusetzen. Entscheidend für den Ausgang des Spiels wird vor allem die Abwehrleistung der Hunsrücker werden.