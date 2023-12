Handball Rheinlandliga Männer 09./10.12.23 nächstes Spitzenspiel für die Hunsrück HSG, Dobardzijev Team muss in Bad Ems ran

TV Bad Ems – HSG Hunsrück (Samstag, 19.30 Uhr)

Ausgangslage: Es geht Schlag auf Schlag für die Hunsrück HSG! Nach dem erfolgreichen Spitzenspiel gegen den TuS Daun vor ausverkaufter Halle in Kleinich, geht es für das Team von Trainer Dejan Dobardzijev zum nächsten Topspiel in die Kurstadt Bad Ems. Erneut kommt es zum Duell der beiden führenden Mannschaften, da Bad Ems nach der Dauner Niederlage auf Platz 2 geklettert ist und jetzt die nach 10 Spielen noch verlustpunktefreie Mannschaft aus dem Hunsrück empfangen. Bad Ems musste sich zum Saisonstart ersatzgeschwächt beim Aufsteiger Kastellaun/Simmern II und Ende Oktober in Daun geschlagen geben. Seit sechs Spieltagen ist die Mannschaft ungeschlagen und hat gegen die Gäste aus dem Hunsrück nichts zu verlieren. Sollte das Gästeteam auch in Bad Ems erfolgreich sein, dürfte zum Abschluss der Vorrunde eine Vorentscheidung im Titelkampf gefallen sein.