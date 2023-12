Handball Rheinlandliga Männer 09./10.12.23 Handball Rheinlandliga Männer 09./10.12.23

„Auswärtssieg, Auswärtssieg …“ schallte es am frühen Samstagabend durch die Sporthalle des Willibrord Gymnasiums in Bitburg. Erneut mussten die Eifelaner eine bittere Heimniederlage einstecken und so langsam wird es eng für die Bitburger! Nach der Niederlage im Heimspiel rutscht das Team des Trainergespanns Sigi Garbe und Marc Hagemann in die Abstiegszone ab!