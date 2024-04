Handball Rheinlandliga Männer 13.4.24 Der Meister erwartet den Vizemeister

Ausgangslage: Beim starken Aufsteiger aus Kastellaun/Simmern II gibt der TuS Daun am Samstagabend noch einmal seine Visitenkarte ab und will mit einem Sieg eine gute Saison abschließen, nach der das Team von Trainer Thorsten Ringer Platz 3 belegen wird. Auch die Gastgeber haben als Aufsteiger eine letztlich gute Saison gespielt, in der nach einem guten Saisonstart, dem dann folgenden Tief und der Trennung von Trainer Korab Mulliqi am Ende der Klassenerhalt erreich wurde und damit das erklärte Saisonziel. Am Ende sollte für die Hunsrücker ein guter 7. Tabellenplatz stehen! „Nach der knappen Niederlage am vergangenen Wochenende gegen die HSG Hunsrück, die in dieser Saison verdient den Meistertitel eingefahren hat, geht es für uns zum letzten Saisonspiel zur HSG Kastellaun-Simmern II. Die Gastgeber beenden die Spielzeit im gesicherten Mittelfeld und werden mit Ihren Leistungen insgesamt sicher nicht unzufrieden sein. Im Hinspiel konnten wir zwar letztendlich einen klaren Sieg einfahren (39:26), aber 25 Minuten lang war es ein Spiel auf Augenhöhe und dementsprechend sind wir gewarnt“, sagt Dauns Co-Trainer Pat Brümmer.