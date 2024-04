Handball Rheinlandliga Männer 13.4.24 Bitburg schließt auf Platz 4 ab - Daun patzt zum Abschluss und Hunsrücker tun etwas für ihr Torverhältnis

„Schade, dass wir uns so ein Spiel zum Saisonende leisten. Am Ende steht eine gute Saison, doch heute war einfach nicht unser Tag. Dies ist sicherlich den im Vorfeld feststehenden fehlenden personellen Alternativen geschuldet, zum anderen verletzte sich Bassi Praeder nach einem Foul in der ersten Hälfte, konnte in der zweiten Hälfte zwar eingesetzt werden, doch war sichtlich gehandicapt beim Abschluss. Zu löchrig agierte heute die Abwehr und machte es unseren Torhütern schwer. Es fehlte uns heute einfach die Aggressivität gegen das gute Tempospiel der Gastgeber, die zu einem verdienten Sieg kamen. Auch im Angriff war die Leistung heute katastrophal, wir haben nie zu unserem Spiel gefunden und viel verworfen. Gut fand ich die Entscheidung von Trainer Thorsten Ringer, in der entscheidenden Phase auch die Spieler zu bringen, die sonst wenig Spielanteile hatte. Hier hat Konrad Meckelburg zwei schöne Tore erzielen können“, resümiert Dauns sportlicher Leiter Markus Willems.