Handball Rheinlandliga Männer 16./17. März 2024 Ein Punkt reicht der HSG Hunsrück in heimischer Halle zum Titelgewinn

Ausgangslage: Ein torreiches Spiel lieferten sich beide Mannschaften im Hinspiel, dass letztlich mit einem ungefährdeten 42:31 Erfolg für die Eifelaner endete. Neben Römerwall und Kastellaun/Simmern II wird sich die TS Bendorf am meisten Sorgen um den Ligaverbleib machen. Daun hat nach dem Remis der Bad Emser am vergangenen Wochenende wieder Platz 2 inne, den man am Ende auch verteidigen will. Allerdings wird sich die Mannschaft auf einen Gastgeber einstellen müssen, der nichts unversucht lassen wird, wichtige Punkte im Abstiegskampf vor heimischer Kulisse zu gewinnen. „Vom Papier her kommen wir um die Favoritenrolle nicht herum. Allerdings wird es ein schwieriges Auswärtsspiel, bei einem Gegner, der im Kampf um den Klassenerhalt noch den ein oder andern Punkt benötigt. Wir haben uns immer gegen Bendorf schwergetan, die Mannschaft liegt uns einfach nicht. Doch es ist auch kein Angstgegner! Das Gesicht der TS Bendorf hat sich schon verändert, doch noch stehen da einige erfahrene Spieler auf dem Feld, allen voran Lars Pitzen. Überraschend war für mich die Niederlage der TS Bendorf letzte Woche bei der HSG Rhein/Nette. Allerdings werden sie gegen uns auf Wiedergutmachung aus sein“, ahnt Dauns Trainer Thorsten Ringer.