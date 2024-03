Handball Rheinlandliga Männer 16./17. März 2024 HSG Hunsrück ist Meister der Rheinlandliga Männer

Tag der offenen Türen in Bendorf, doch am Ende hat der TuS nach einem offenen Schlagabtausch die Nase vorne. So richtig verschlafen hatten die Dauner den Auftakt in Bendorf und so führten die Gastgeber über 3:1 (4). bis 7:6 (13.) ehe die Eifelaner mit drei Toren in Folge endlich im Spiel waren und über 7:9 (15.) jetzt das Spiel kontrollierten und über 9:13 (21.) auf dem guten Wege waren, das Spiel erfolgreich über die Zeit zu bringen. Zur Pause lag das Team von Trainer Thorsten Ringer verdient mit 12:17 in Führung.