Handball Rheinlandliga Männer 16./17.12.23 Kann Bitburg dem verlustpunktfreien Tabellenführer HSG Hunsrück ein Bein stellen?

Ausgangslage: Die Dauner Mannschaft bleibt der härteste Verfolger der Hunsrück HSG! Dabei weisen die Jungs von Trainer Thorsten Ringer allerdings schon vier Minuspunkte auf, wollen jetzt im letzten Heimspiel vor der Winterpause ihre positive Bilanz ausbauen. Dabei kommt mit Welling eine Mannschaft, die es den Eifelanern im Auftaktmatch schwer machte. Am Ende ein knapper TuS Erfolg mit 28:31. „Zum Start der Rückrunde und zum zweiten Heimspiel in Folge erwarten wir den TV Welling um Spielertrainer Kai Schäfer. Welling hat sich nach zwei Siegen in Folge, zuletzt auswärts bei der HSV Rhein Nette, ins Mittelfeld der Liga vorgearbeitet und scheint sich früher als in den vergangenen Jahren von allen Abstiegssorgen entledigen zu können. Umso mehr sind wir gewarnt und wissen, dass wir nur mit einer konzentrierten Leistung in Angriff und Abwehr die Punkte in Daun behalten können. Anpfiff ist diesmal am Samstag um 17.15 Uhr, vor dem Spiel unserer Rheinlandliga-Damen“, sagt Dauns Co-Trainer Pat Brümmer.