Handball Rheinlandliga Männer 16./17.12.23 HSG Hunsrück muss überraschend beim TV Bitburg erste Saisonniederlage einstecken - Daun fertigt desolate Wellinger Mannschaft deutlich ab

TuS Daun – TV Welling 35:21 (21:7)

Daun bleibt in der Verfolgerrolle des Ligaprimus HSG Hunsrück, die eine klare Auswärtsniederlage in Bitburg zu verkraften hatten und schließt mit einem Sieg das diesjährige und bislang erfolgreiche Handballjahr ab. Ohne Igor Rahn und Timo Löw konnten die Dauner gegen den TV Welling nur eine „Rumpfmannschaft“ mit neun Feldspielern aufbieten, kamen aber konzentriert in die Begegnung und führten schnell mit 3:0 (6.). Die drei Tore Führung bauten die Eifelaner über 9:3 (15.) schon vor der Pause spielentscheidend aus, zogen über 16:4 (25.) vorentscheidend davon, ließen Welling in den letzten 15 Minuten der ersten Hälfte nicht den Hauch einer Chance und hatten das Spiel beim Seitenwechsel entschieden. 10 Minuten blieben die Gäste ohne Treffer und so ging es mit der unerwartet deutlichen Dauner Führung in die Kabinen. Nur die Höhe des Gastgebersieges sollte nach der 21:7 Führung noch in Frage stehen. Nahtlos knüpfte das Team von Trainer Thorsten Ringer an die Leistung der ersten Hälfte an, baute die Führung über 25:9 (36.) kontinuierlich aus und zogen 28:12 (47.). ließen dann aber deutlich nach und so gestalteten die Gäste die zweite Hälfte am Ende noch ausgeglichen.