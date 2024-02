Handball Rheinlandliga Männer 17./18.2.2024 Daun fährt zum Spitzenspiel nach Bad Ems

Prognose: „Die leichte Favoritenrolle schiebe ich aufgrund des Heimvorteils dem TV Bad Ems zu. Es bleibt abzuwarten, welche Truppe Andres Klute aufs Feld schicken kann. Kai Martin Orth hat den Verein aus privaten Gründen (Arbeitsplatzwechsel) verlassen und wird nur noch sporadisch aushelfen können. Wir rechnen aber fest damit, dass er gegen uns aufläuft. Bad Ems Spielt aus einer starken 6:0 Abwehr, mit guten Torleuten, immer wieder schnell nach vorne und erzielt so viele einfache Tore. Hier gilt es für uns auch anzusetzen. Wir müssen uns auf die zuvor genannten Faktoren einstellen, aber wichtiger wird sein, unser eigenes Spiel durchzubringen. Schaffen wir es konzentriert und konsequent unsere Abläufe durchzuspielen und in der Abwehr engagiert zu Werke zu gehen. Die Mannschaft die am Ende weniger Fehler machen wird, wird das Spiel am Ende gewinnen“, glaubt Ringer.