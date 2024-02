Handball Rheinlandliga Männer 17./18.2.2024 Bitburg: Hauptsache gewonnen

„Wir haben eine starke erste Halbzeit gespielt, hatten den Gegner absolut im Griff. Wenig kam aus dem Rückraum der Gäste gegen unsere aufmerksame 6:0 Abwehr aufs Tor und auch mit unserem erneut kleinen Kader haben wir zur Pause deutlich geführt. In der Halbzeit hatten wir uns vorgenommen, so weiterzuspielen, haben uns dann aber dem Niveau des Gegners angepasst, waren in vielen Situation individuell undiszipliniert und können das Spiel mit dem Motto „Hauptsache gewonnen“ abhaken. Es zählen nur die beiden Punkte und jetzt konzentrieren wir uns auf das Spiel in Daun“, sagt Garbe.