Handball Rheinlandliga Männer 2./3. März 2024 Bitburg unterliegt mit kleinem Kader gegen Bad Ems

„Verschlafen haben wir den Start, lagen schnell zurück, doch dann ging ein Ruck durch die Mannschaft, die eine köperbetonte harte aber faire Abwehr spielte und so verdient zur Pause in Führung lag. Bad Ems haben wir in der ersten Hälfte ihre Chance weggenommen, in ihre schnelles Spiel zu finden und im gebundenen Spiel taten sie sich schwer. Nach dem Wechsel hatten wir eine Schwächephase, mussten auch „harte“ Zeitstrafenentscheidungen gegen uns hinnehmen und spielen so die zweite Hälfte gefühlt in Unterzahl. Haben wir dann die Chance, fischte uns die Dennis Schwerdt weg. Dennoch haben die Jungs alles rausgehauen, wir haben uns kämpferisch nichts vorzuwerfen und auch mit dem kleinen Kader war heute mehr drin“, meinte Hagemann.