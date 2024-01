Handball Rheinlandliga Männer 20./21.1.2024 Bitburg entführt die Punkte aus Kastellaun

Personell gut aufgestellte präsentierte sich die Bitburger Mannschaft im Hunsrück, tat sich aber in großen Teilen der ersten Hälfte schwer gegen die Mannschaft von Gastgebercoach Korab Mulliqi. Das lag vor allem daran, dass die Gäste früh ihren einzigen Torwart Andre Legenhausen verletzt rausnehmen mussten und dafür Tom Schackmann in den Kasten „beorderten“. Die Hunsrücker führten ab dem 3:2 (6.), bauten die Führung über 7:4 (11.) weiter aus und hatten bis 16:15 (24.) die Nase vorne. Doch dann drehten die Gäste durch ihre Routiniers Jan Lauer und Flo Enders die Begegnung über 16:17 (25.), brachten eine zwei Tore Führung in die Pause. Als den Eifelanern beim Wiederanpfiff gleich drei Tore in Folge zum 17:22 (33.) gelangen, schwammen den Hunsrückern die Felle davon. So nahm Mulliqi beim 18:23 (35.) die frühe Auszeit nach dem Wechsel. Bis zur 42. Minute kämpfte sich das Gastgeberteam auf 23:25 heran, drehten dann in ihrer stärksten Phase dank guter eins gegen eins Situationen das Spiel scheinbar beim 28:26 (48.). Bitburg hielt mit seiner Routine und Abwehr entgegen, spielte jetzt aggressiver und wurde belohnt. Über 29:30 (52.) hatten die Gäste jetzt das Momentum auf ihrer Seite, zogen sogar auf 31:35 (58.) spielentscheidend davon.