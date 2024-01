Handball Rheinlandliga Männer 20./21.1.24 Derby zwischen Kastellaun/Simmern II und Bitburg eröffnet das neue Jahr - HSG Hunsrück erwartet Aussenseiter aus Koblenz - TuS Daun bei den heimstarken Römerwallern gefordert

Rheinlandliga Männer

HSG Kastellaun/Simmern II - TV Bitburg (Samstag, 19.30 Uhr, IGS Kastellaun)

Ausgangslage: Das der Aufsteiger aus Kastellaun/Simmern II im Rückspiel vor dem TV Bitburg stehen würde, war sicher so nicht zu erwarten. Theoretisch sind alle Teams ab Platz 4 der Liga noch nicht sorgenfrei, was den Abstiegskampf betrifft. Den Tabellenvorletzten TV Welling trennen gerade einmal zwei Punkte vom Tabellenvierten Handball Mülheim-Urmitz II und es wird spannend in den kommenden Wochen. Lediglich Aufsteiger Sinzig/Remagen/Ahrweiler scheint als Tabellenletzter bereits früh den Anschluss verloren zu haben. Die Saison hat bislang für überraschende Ergebnisse gesorgt und gezeigt, dass in der Liga fast jeder jeden schlagen kann. Im Hinspiel setzte sich der zu Saisonbeginn als Meisterschaftskandidat gehandelte TV Bitburg noch mit 34:30 gegen die Hunsrücker durch. Im Rückspiel dürfte es enger werden!

„Wir haben durchtrainiert, doch einige Spiel fehlten urlaubsbedingt. Wir werden uns in der Abschlusstrainingseinheit auf die Gäste aus Bitburg vorbereiten“, verrät HSG Coach Korab Mulliqi. „Für uns sind die Voraussetzungen denkbar schlecht. Weiterhin plagen uns in Bitburg die Hallenprobleme. So mussten wir von 31 Spielen unserer Mannschaften gleich 19 zeitlich verlegen. Das nervt und macht einfach keinen Spaß. So konnten wir auch überhaupt nicht trainieren, müssen auf die Abschlusseinheit am Freitag verzichten, da die Halle wegen Abitur benötigt wird“, klagt Bitburgs Coach Sigi Garbe.