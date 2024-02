Handball Rheinlandliga Männer 24./25.2.2024 Lokalderby Daun gegen Bitburg kann richtungsweisend im Titelkampf sein - Hunsrück Derby verspricht Spannung

Ausgangslage: Bereits am Samstagabend könnte sich die Meisterschaft in Daun entscheiden! Sollte das Bitburger Team in Daun wie im Hinspiel die Nase vorne haben und sich der Tabellenführer im Hunsrück-Derby durchsetzt, hätte die Mannschaft von Trainer Dejan Dobardzijev einen 6 Punkte-Vorsprung für die noch ausstehenden fünf Spiele. Doch wie immer muss das Hunsrück-Derby erst einmal gespielt sein. Im Hinspiel setzte sich der Tabellenführer sicher mit 29:24 durch, wird aber den Gastgeber sicher nicht unterschätzen. Die HSG Kastellaun/Simmern II hat nach der Trennung von Trainer Korab Mulliqi mit drei Punkten aus vier Spielen sein Soll erfüllt, geht auch als Außenseiter in diese Begegnung. Doch noch ist der Abstand zum Vorletzten nicht so groß. Lediglich vier Punkte trennen die HSG von der HSG Römerwall! So zählt weiterhin jeder Punkt für die Mannschaft, die interimsmässig von Laszlo Gilanyi trainiert und betreut wird.