Handball Rheinlandliga Männer 24./25.2.24 Daun gewinnt Eifel-Derby gegen Bitburger Rumpfteam

„Gegen die Gäste, die mit einem dünnen Kader antraten, verlief die Anfangsphase ausgeglichen. Bitburg verstand es, das Tempo zu verschleppen und wir haben im Angriff zu viele Bälle weggeworfen und es wurde ein Spiel von unserer Seite mit Höhen und Tiefen, in dem wir in einigen Aktionen auch überhastet agieren. Dominik Reimer zeigt ein gutes Spiel in der Abwehr und Mathis Otto im Angriff. Es war ein faires Spiel unter der guten Leitung von Schneider/Sauerwein, in dem wir nie das Gefühl hatten, das Spiel zu verlieren. Doch entscheidend wegziehen konnten wir nie, zumal die Bitburger auch Jannis Willems in Manndeckung nahmen. Bitburg hat clever gedeckt und die Erfahrung ausgespielt. Nach dem Wechsel haben wir uns zu wenig Würfe aus dem Rückraum genommen“, meinte Dauns sportlicher Leiter Markus Willems.