Handball Rheinlandliga Männer 27./28.01.2024 Bitburg zeigt mit „fast“ voller Kapelle was möglich wäre

Nach einem torreichen Spiel setzt sich der TV Bitburg gegen die abstiegsgefährdete Mannschaft aus Welling klar durch. Dabei konnte das Team von Trainer Marc Hagemann in Bestbesetzung auflaufen, musste lediglich auf die verletzten Pascal Wolff und Andre Legenhausen verzichten und bestimmte von Beginn an die Begegnung. Nach ausgeglichenen Anfangsminuten setzte sich das Team aus der Eifel vom 7:5 (10.) auf 11:5 (15.) ab, baute die Führung über 14:7 (17.) weiter aus und zwang so die Gäste zur ersten Auszeit. Ausgeglichen verliefen dann die Restminuten der ersten Hälfte. Kontinuierlich baute das Hagemann Team nach dem Wechsel den Vorsprung aus, setzte sich nach dr ersten 10 Tore Führung beim 30:20 (36.) immer deutlich ab und feierte am Ende den verdienten und klaren Heimspielerfolg. „Positiv überrascht waren wir heute von unserer Personalsituation. Wir traten mit einem 14er Kader an und hatten uns vorgenommen, von Beginn an über die gesamte Spielzeit Tempo zu gehen. Das ist uns gut gelungen und mit unserer aggressiven Abwehr kauften wir den Gäste von Beginn an den Schneid ab. Oft hatten wir Welling am Rand des Zeitspiels und wir kamen zu einfachen Toren über die erste und zweite Welle. Doch nach der Auszeit ließ bei uns die Intensität etwas nach und Welling kam immer wieder über den Kreis zu Toren. Zur Pause hätten wir durchaus deutlicher führen können. Doch für die zweite Hälfte hatten wir uns vorgenommen, weiter Tempo zu gehen und hatten die Begegnung nach 45 Minuten entschieden. Jetzt konnten wir durchwechseln und die Spieler, die jetzt auf dem Parkett standen, machten ihre Sache auch gut und bauten sogar den Vorsprung noch aus. Heute haben wir das Spiel über die erste und zweite Welle entschieden, eine gute Leistung des Teams“, freute sich Hagemann.