Handball Rheinlandliga Männer 27./28.1.24 Findet das Spiel der HSG Hunsrück in Remagen statt?

Rheinlandliga Männer

TV Bitburg - TV Welling (Samstag, 17 Uhr, Realschule)

Ausgangslage: Nach dem Sieg in Kastellaun trifft das Team des Trainergespanns Sigi Garbe und Marc Hagemann am Samstag auf den TV Welling. Eng geht es in der Liga beim Klassenerhalt zu! Abgeschlagen ist derzeit lediglich der Aufsteiger aus Sinzig/Remagen/Ahrweiler, ab Platz 4 (Mülheim-Urmitz bis Platz 11 (HC Koblenz) können sich die Teams nicht sicher sein, noch in den Abstiegskampf verwickelt zu werden. So muss es für den TV Bitburg darum gehen, weitere wichtige Punkte in einem vier Punkte-Spiel gegen den TV Welling einzufahren und sich für die Hinspielniederlage zu rehabilitieren. „Die Stimmung nach dem Sieg in Kastellaun trotz unseres Torwartproblems war gut und die wollen wir auch über das Training am Freitag mit ins Spiel nehmen“, hofft Bitburgs Co Marc Hagemann, der die Mannschaft auf das Spiel gegen Welling vorbereitet, da Sigi Garbe auf Fortbildung ist.

Personal: Da Torwart Andre Legenhausen verletzt ausfällt, hofft Hagemann auf den Einsatz von Björn Boinski.

Prognose: „Wir werden eine vernünftige Truppe aufs Feld schicken können, wollen unsere Leistung abrufen und die wird das Spiel auch entscheiden. Das Spiel wollen wir unbedingt gewinnen, brauchen dafür von Beginn an die richtige Einstellung, die uns in den Anfangsminuten in Kastellaun fehlte. Aus dem Hinspiel haben wir noch eine Rechnung zu begleichen, sind aber positiv gestimmt, da wir wissen, dass wir das in eigener Hand haben“, sagt Hagemann.

HSG Sinzig/Remagen/Ahrweiler - HSG Hunsrück (Samstag, 19 Uhr, Rheinhalle Remagen)

Ausgangslage: Findet das Spiel überhaupt statt: in der Rheinhalle gibt’s einen Wasserschaden und jetzt bemüht sich der Gastgeber um eine Ersatzhalle. Sollte das funktionieren, wird das Spiel stattfinden. Die Vorzeichen für diese Begegnung sind klar! Der Tabellenletzte und Aufsteiger Sinzig/Remagen/Ahrweiler trifft auf den Tabellenführer HSG Hunsrück, der in beeindruckender Manier das Jahr begonnen hat. Nach dem Pokalerfolg in Bad Ems folgte der Kantersieg zuhause gegen Koblenz am vergangenen Wochenende. Im Hinspiel setzte sich das Team von Dejan Dobardzijev bereits deutlich mit 43:28 durch und alles andere als ein klarer Sieg der Gäste wäre die Überraschung des Spieltages.

Personal: Die Hunsrücker können in Bestbesetzung auflaufen.

Prognose: „Wir hoffen sehr, dass die Begegnung stattfinden kann, weil wir so gut wie keine Alternativtermine mehr haben. Auf jeden Fall freuen wir uns, wenn das Spiel stattfindet, sind gewarnt vor den Hausherren, die ihre Punkte bisher zuhause gewinnen konnten. Unterschätzen werden wir das Team sicher nicht, müssen von Beginn an hochkonzentriert sein und wollen Vollgas geben. Letze Woche haben wir dies alles abgerufen und so will ich die Jungs sehen. Wenn sie konzentriert bleiben, machen sie wenig Fehler und treffen die richtige Entscheidung, bewegen sich gut in der Abwehr“, so der HSG Coach