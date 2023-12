Überraschung in Simmern Aufsteiger Kastellaun/Simmern II muss Heimniederlage verkraften

„Ein unterirdisches Spiel meiner Mannschaft, die sich nicht an die Vorgaben von Trainer und Betreuern gehalten hat. Im Angriff zu hektisch, in der Abwehr zu nachlässig gegen eine kampfstarke Gästemannschaft, die nur mit 9 Spielern angereist war und zudem noch eine rote Karte verkraften musste. Am Ende ein verdienter Gästeerfolg“, klagte HSG Coach Korab Mulliqi.