Handball Rheinlandliga Männer 3./4.2.2024 Bitburg mit Rumpfteam zum Auswärtserfolg in Römerwall

„Die Jungs haben heute mit einem Rumpfteam super gekämpft. Wir hatten uns vorgenommen, aus einer aggressiven und stabilen Abwehr nach vorne zu spielen und das hatet gut geklappt. Acht Tore in einer Hälfte sprechen eine deutliche Sprache! Allerdings lassen wir vorne zu viele Chancen liegen, müssen zur Pause viel deutlicher führen. Die Aggressivität, die Römerwall nach dem Wechsel an den Tag legte, hat uns schon überrascht und so wurden wir in den ersten Minuten überrollt. Die Auszeit haben wir dann genutzt um uns zu sammeln, wollten in der Abwehr besser verschieben und vorne länger spielen. Es wurde eine hektische Schlussphase, in der wir dann wieder eine diszipliniertere Leistung in Angriff und Abwehr abriefen. Am Ende hat die clevere Mannschaft gewonnen, dabei kämpfte Römerwall bis zum Umfallen, steckte nie auf und hat alles versucht. So spielten sie die letzten fünf Minuten mit einer kompletten Manndeckung und so war das Ergebnis am Ende klarer als der Spielverlauf war“, resümierte Garbe.