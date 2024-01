Handball Rheinlandliga Männer 3./4.2.24 Spitzenspiel der Dauner Männer in Urmitz

Prognose: „Bendorf ist eine unangenehm zu spielende Mannschaft, in der Lars Pitzen und Tom Ramb die Fäden ziehen. Ihre Wirkungskreise gilt es einzuengen und wir müssen auf jeden Fall konzentrierter in diese Begegnung gehen als letzte Woche. Da haben wir gesehen, dass wir dann nicht unsere beste Leistung zeigen. So gilt es von Beginn an, konzentriert und mit Vollgas an die Sache ranzugehen, Respekt vor dem Gegner zu haben, den wir keinesfalls unterschätzen werden. Besonders auf die zweite Welle der Bendorfer müssen wir vorbereitet sein. Auf jeden Fall müssen die beiden Punkte im Hunsrück bleiben“, fordert Dobardzijev.