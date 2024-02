Handball Rheinlandliga Männer 3./4.3.24 Bitburg will zuhause auch gegen den Tabellendritten aus Bad Ems punkten

Ausgangslage: Lediglich das Spiel beim HSV Rhein-Nette konnte Welling in fremden Hallen für sich entscheiden und so stehen die Chancen des Rheinteams am Samstagabend eher mäßig! Die Hunsrücker brillierten am vergangenen Wochenende mit ihrem Tempohandball in Kastellaun und werden auf dem Weg zum Titel sicher in eigener Halle nichts anbrennen lassen. Die Favoritenrolle geht klar an das Team von Trainer Dejan Dobardzijev!