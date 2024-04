Handball Rheinlandliga Männer 6.4.24 Spitzenspiel steigt in Daun, Eifelaner erwarten den Meister aus dem Hunsrück

TuS Daun - HSG Hunsrück (Samstag, 17.15 Uhr, Wehrbüschhalle)

Ausgangslage: Mit dem Spitzenspiel gegen den Meister aus dem Hunsrück verabschiedet sich das Dauner Team am Samstagnachmittag im letzten Saisonspiel von seinem Publikum für diese Saison. Mit dem TV Bad Ems liefert sich die Mannschaft von Trainer Thorsten Ringer ein Fern-Duell um Platz zwei und damit die Vizemeisterschaft. „Nach dem Final Four am Ostermontag, bei dem wir im Halbfinale bereits gegen unseren heutigen Gegner angetreten sind, werden wir diese Woche nur einmal trainieren und uns auf die HSG vorbereiten. Im Halbfinale am Montag haben wir zumindest in der ersten Halbzeit (es wurden nur 20 Minuten pro Halbzeit gespielt) eine ordentliche Leistung gezeigt. Nach der Halbzeit hatten wir eine kleine Schwächephase (11 Minuten ohne Torerfolg), und somit ging der Sieg der HSG völlig in Ordnung“, sagt Dauns Coach Thorsten Ringer.

Kader: „Definitiv ausfallen wird Matthis Otto, der sich im Spiel gegen Bendorf eine Abrissfraktur am Fersenbein zugezogen hat und somit die letzten beiden Saisonspiele verpasst. Luca Willems plagt sich mit Schulterproblem, hier müssen wir abwarten, wie es Ende der Woche aussieht. Dasselbe gilt für Sebastian Praeder der sich mit einer hartnäckigen Erkältung herumplagt“, verrät Ringer. „Wir rechnen schon damit, dass Bassi Praeder auflaufen wird. Bei uns hat sich die Verletzung von Jannick Stürmer als nicht so schlimm wie befürchtet, herausgestellt. Ob er spielen wird, entscheidet sich im Abschlusstraining am Freitag. Bei uns kehrt Christoph Schell in den Kader zurück und wir können auf Unterstützung der zweiten Mannschaft und der A-Jugend bauen“, verrät Gästetrainer Dejan Dobardzijev.

Prognose: „Wir haben unser letztes Heimspiel in dieser Saison und wollen uns mit einer guten Leistung von unserem Publikum verabschieden. Vor der Saison war noch nicht abzusehen das unser letztes Heimspiel Erster gegen Zweiter sein wird. Es hätte bestimmt auch noch etwas spannender von der Konstellation sein können, wenn wir nicht die beiden vermeidbaren Niederlagen gegen den TV Bitburg und den HC Koblenz gehabt hätten. So steht der Rheinlandliga Meister, die HSG Hunsrück, ja schon seit vergangenem Spieltag fest. Allerdings kenne ich die HSG um Trainer Dejan Dobardzijev nur zu gut und erwarte nicht, dass sie die Saison jetzt austrudeln lassen um sich auf die Relegation für die RPS Oberliga, die direkt im Anschluss an die Saison folgen wird, zu schonen. Wir haben aus der letzten Saison noch eine kleine Rechnung offen, wo wir doch unser Heimspiel sehr deutlich gegen die HSG verloren haben. Schaffen wir es das Spiel lange offen zu gestalten, hier bedarf es einer geschlossenen Mannschaftsleistung von Keeper, über Abwehr bis hin zum Angriff, dann ist der Ausgang des Spiels völlig offen“, glaubt Ringer. „Wir freuen uns, noch einmal gegen Daun spielen zu können und wir den Zuschauern gemeinsam ein gutes Spiel zeigen. Für uns gilt es, die Spieler und die Mannschaft weiterzuentwickeln. Gegen uns hat Daun mit dem kleinen Kader in der ersten Hälfte ein sehr gutes Spiel gemacht und auch gegen die HSG Kastellaun/Simmern wussten die Eifelaner über weite Strecken zu überzeugen. Jedes Spiel ist eine neue Herausforderung, die wir annehmen müssen“, sagt Gästetrainer Dejan Dobardzijev.