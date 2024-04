Handball Rheinlandliga Männer 6.4.24 Bitburg dreht verloren geglaubtes Spiel in den letzten 15 Minuten dank Alex Kuhfeld

„Wir wollten den Zuschauern heute im letzten Heimspiel noch etwas zeigen, sind auch gut gestartet. Doch nach fünf Minuten war das Spiel in den Köpfen der Spieler scheinbar schon durch. Wir spielten einfach keine Abwehr mehr und fanden nie in unser Tempospiel, dazu verschossen wir so viele freie Bälle wie der gesamten Saison nicht. So liefen wir dem Rückstand hinterher, waren nach 45 Minuten trotz einer besseren Abwehrleistung klar zurück. Die Einwechslung von Alex Kuhfeld wurde dann spielentscheidend. Auf der Mitte zog er das Spiel an sich, war selbst torgefährlich und brachte seine Mitspieler immer wieder in gute Abschlusssituationen. Am Ende lässt sich das Spiel mit dem Fazit „Hauptsache gewonnen“, zusammenfassen und wir haben nochmals den Kopf aus der Schlinge ziehen können. Deshalb Kompliment an die Mannschaft“, lobte Hagemann.